Parket onderzoekt uitgebrande vrachtwagen als ‘drugs gerelateerd misdrijf’ Didier Verbaere

19 februari 2020

15u18 0 Zelzate Een Een vrachtwagenbrand aan de Nederlandse grens in Zelzate wordt door het Parket van Oost-Vlaanderen onderzocht als een ‘drugs gerelateerd misdrijf’. In de Karnemelkstraat brandde zondagnacht een vrachtwagen volledig uit.

De lading in de vrachtwagen bestond uit zestien gasflessen, vermoedelijk met waterstof, een aantal flessen butaan of propaan en bidons en plastic reservoirs met chemische stoffen. De brand, ter hoogte van het recyclagepark IDM, werd iets na middernacht gemeld bij de brandweer. Het parket stelde een branddeskundige aan. Die stelde vast dat de brand was aangestoken. Ook de Civiele Bescherming kwam ter plaatse om het gevaarlijke afval te ruimen.

“Het onderzoek loopt nog volop. Maar er zijn inderdaad aanwijzingen dat het gaat om een drugs gerelateerd misdrijf”, bevestigt het Parket van Oost-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om afval van een drugslabo dat werd inbrand gestoken om mogelijke sporen te wissen.