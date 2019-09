Park decor voor jaarlijkse scholenveldloop “Deelnemen is belangrijker dan winnen” Kristof Vereecke

25 september 2019

14u52 0 Zelzate Morgen is het stuk van het gemeentepark aan de schutterstoren het decor voor de jaarlijkse scholenveldloop. Zo’n 1.000 leerlingen uit alle lagere en middelbaren scholen zakken naar het park af om er één of meerdere rondes af te leggen.

“Deelnemen is uiteraard belangrijker dan winnen”, zegt kersvers sportfunctionaris Els De Smet. “We gaan iedereen even luid aanmoedigen.” Om het voor iedereen even plezant te maken, wil Els De Smet voor volgende editie nadenken over een nieuw concept. “We zitten binnenkort met alle partijen samen om binnen de lijnen van het veldloopconcept op zoek te gaan om er meer een ‘belevingsloop’ van te maken”, klinkt het.

De eerste wedstrijden starten om 9.30 uur, de laatste om 14.30 uur. Supporters op post!