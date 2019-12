Papa van Tias (11) wil klacht indienen tegen AWV omdat ze timer van verkeerslichten na twee maand nog steeds niet aangepast hebben: “Vier seconden om over te steken is echt te weinig” Kruispunt ondertussen wel officieel erkend als zwart punt Kristof Vereecke

08 december 2019

14u45 0 Zelzate Op 13 september contacteerde de 11-jarige Tias Van Waesberghe toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) met de vraag om de timer van de verkeerslichten aan de kruising van de R4-Oost met de Rijkswachtlaan aan te passen. Fietsers hebben er amper 4 seconden om over te steken. Het Agentschap Wegen en Verkeer beloofde plechtig het probleem aan te pakken. Vandaag hebben fietsers er nog altijd maar vier seconden om over te geraken. “We overwegen klacht in te dienen voor grove nalatigheid”, zegt Koen Van Waesberghe de papa van Tias.

Tias Van Waesberghe (11) moet elke dag vanuit de Akker de Kennedylaan (R4-Oost) over om dan via de Rijkswachtlaan naar school te fietsen. Een levensgevaarlijke opdracht en dat twee keer op een dag. Het grote probleem is dat de lichten te snel op oranje en rood overspringen zodat fietsers vaak maar halverwege het kruispunt zitten als het drukke verkeer op de R4-Oost alweer mag vertrekken. Het inspireerde Tias in september tot een tweet naar het kabinet Weyts. “Mijnheer Weyts, ik ben 11 jaar en ik moet elke dag twee maal de Kennedylaan oversteken in Zelzate. Als ik halfweg ben, springt het al op rood. Kan je de tijd van de verkeerslichten eens bekijken, aub?”

Treuzelen

Tias zijn tweet kreeg heel wat bijval. Heel wat andere fietsers herkennen het probleem en steunen de tiener in zijn actie. Ook de gemeente Zelzate liet zijn ongerustheid blijken. Het Agentschap Wegen en Verkeer beloofde vorige maand plechtig iets aan het probleem te doen. Ondertussen werd het kruispunt ook officieel opgenomen in de lijst van zwarte punten in Vlaanderen, maar aan de timer van de lichten is nog steeds niets veranderd. “Dat krijg je toch aan geen zinnig mens uitgelegd”, zucht Koen Van Waesberghe, papa van Tias. “Dit gaat om een levensgevaarlijke situatie en toch blijven ze bij AWV maar treuzelen. Ik overweeg zeer zwaar klacht in te dienen bij de politie tegen AWV. Dit is gewoon grove nalatigheid. Noemen het voor mijn part schuldig verzuim. Wat gaan ze doen als hier morgen een fietser verongelukt?”

Bij AWV was vandaag niemand bereikbaar voor commentaar. “Ik hoop echt van harte dat ze me morgen contacteren om te zeggen dat ze de timer van de lichten aan gaan passen”, zegt Koen Van Waesberghe. “Maar als dat niet gebeurt, zal ik niet twijfelen om extra stappen te zetten.”