Paashazen brengen massaal paaseieren aan huis: “Nog nooit zo’n drukke paaszondag meegemaakt” Kristof Vereecke

12 april 2020

14u45 0 Zelzate De paashazen draaiden overuren vandaag. Overal brachten ze paaseieren aan huis. Een hele klus zo blijkt na een erg drukke paaszondag.

Door het coronavirus zagen paashazen overal ten lande hun traditionele paaseierenraap in het water vallen. Uiteraard tot groot verdriet van heel wat kinderen. “Maar dan kennen ze ons nog niet”, aldus twee Zelzaatse paashazen, die vandaag een hele dag paaseieren aan huis brachten. “Normaal was er deze ochtend een grote paaseierenraap in het gemeentepark voorzien. Een organisatie van de Werkgroep Carnaval. Honderden kinderen waren ingeschreven, helaas besliste dat vervelende virus er anders over. Toch wilden we de kinderen die ingeschreven hadden niet teleurstellen. Op verschillende plaatsen in de gemeente plaatsten we brievenbussen waar kinderen hun tekening achter kon laten. In ruil brengen wij hun zuurverdiende chocolade-eitjes vandaag aan huis. Uiteraard mits de nodige coronaregels in acht te nemen.”

Dat het rondbrengen zwaar werk is, moet duidelijk zijn. “Zelzate is groter dan we dachten. Normaal zoeken de kindjes onze eieren zelf, nu moeten we alles zelf aan huis brengen en da’s een hele klus!”, puften de twee hazen. Sommige kinderen moesten dan ook iets meer geduld oefenen dan anderen, maar uiteindelijk kreeg iedereen zijn welverdiende portie paaseieren.

Het initiatief kreeg overal in de regio navolging. Zo was ook de paashaas van de Landelijke Gilde uit Zaffelare deze ochtend druk in de weer met zijn paaseierenronde om alle kinderen uit de buurt van Zaffelare en Mendonk toch nog een vrolijk Pasen te bezorgen.