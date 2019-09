Oudste herenhuis van Grote Markt zwaait deuren open voor Open Monumentendag Pand dateert uit negentiende eeuw en werd volledig gerestaureerd Kristof Vereecke

06 september 2019

11u53 0 Zelzate Zondag kan je in het kader van Open Monumentendag uitzonderlijk een kijkje gaan nemen in het oudste herenhuis van de Grote Markt. Het pand dateert uit de negentiende eeuw en doet nu dienst als dokterswoning.

“We hebben in Zelzate een traditie om deel te nemen aan Open Monumentendag”, zegt Vivien De Baets van de culturele raad. “We doen al voor de 21ste keer mee en elk jaar proberen we een nieuw stukje van ons onroerend erfgoed te ontsluiten.”

Regels van de kunst

Dit jaar is dat de dokterswoning van dokter Verkest aan de Grote Markt 86. “Een authentiek negentiende-eeuws herenhuis. Jean-Paul Van Brabant, de echtgenoot van dokter Verkest, restaureerde grote delen van het pand met gebruik van originele materialen en met respect voor het oorspronkelijk interieur. Hijzelf is aanwezig om deskundige uitleg te geven over hoe hij alles aanpakte en te vertellen over de vele problemen om een beschermd monument te restaureren volgens de regels van de kunst”.

Eduard Standaert

Het herenhuis in neoclassicistische stijl werd gebouwd in 1840 door Eduard Standaert. Hij was een koopman, ontvanger van belastingen en sinds 1836 raadslid van de gemeente Zelzate. Het huis was één van de eerste grote woningen die gebouwd werden aan de Westtragel met zicht op het in 1827 aangelegde kanaal Gent-Terneuzen.

Fiets- en wandelroute

Naast een bezoek aan de dokterswoning kan je tijdens Open Monumentendag in Zelzate ook deelnemen aan een fiets- en wandelroute die stopt aan een twintigtal plekken. De fietsroute start en eindigt aan ’t Klooster in de Kerkstraat en passeert onder andere het prachtige café Regina en koffiehuis Maurice.