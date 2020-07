Organisatoren schrappen volledige Zelzaatse evenementenzomer: “Geen Katte Kermisstoet light, geen drive-incinema en geen Salt City Meeting” Kristof Vereecke

28 juli 2020

10u25 0 Zelzate Niks blijft er nog over van de traditioneel drukke Zelzaatse kermiszomer. Na overleg met het gemeentebestuur beslisten nagenoeg alle organisatoren een streep te trekken door hun evenementen.

“Het is mijn moeilijkste zomer tot nu toe”, gaf schepen van Feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA) maandag grif toe. “Het enthousiasme en de vastberadenheid van onze evenementenorganisatoren was een paar weken geleden nog zo groot. Als ik zie wat de jongens en meisjes van de Katse Feesten allemaal gedaan hebben om toch nog iets te kunnen bieden deze zomer, dan doe ik mijn pet af. Helaas mag het simpelweg niet zijn. De stijgende besmettingscurve en de veiligheidsraad hebben ons doen besluiten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners. De organisatoren begrijpen dat en beslisten allemaal bijna onmiddellijk om ons advies te volgen. Het lijstje afgelastingen is dan ook lang.”

Gemeentelijke zalen

Geen Katse Feesten light, een mini-Kattestoet, geen Terrassrit, geen Salt City Meeting, geen drive-incnema, geen rommelmarkten, fietstochten, geen bluesfestival in de Century en ga zo nog maar een tijdje door. “Ook de gemeentelijke zalen blijven al zeker tot eind deze zomer dicht voor activiteiten. Daarnaast trekken we ook al een streep door Open Straatjesdag. 2020 wordt nu al een jaar om snel te vergeten en hopelijk halen we de geleden feestschade in 2021 met volle teugen terug in.”