Opslagplaats hout brandt uit Didier Verbaere

01 juni 2020

10u54 0 Zelzate Een opslagplaats met hout vatte maandagnacht iets na 4 uur vuur in de Sint-Stevenstraat in Zelzate. Vermoedelijk door de uitzonderlijk lange droogte.

Toen de brandweerposten van Zelzate en Assenede ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen reeds door het dak. De brandweer kon een aanpalende rij bomen vrijwaren en er was heel wat rookhinder in de omliggende straten. De schade is groot maar er vielen geen gewonden.