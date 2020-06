Opnieuw vos op rooftocht in Zelzate Kristof Vereecke

20 juni 2020

11u58 1 Zelzate Er lijkt opnieuw een vos op rooftocht in Zelzate. In de Wachtebekestraat werden verschillende kippen doodgebeten. Volgens Natuurpunt is het mogelijk om via een aantal Er lijkt opnieuw een vos op rooftocht in Zelzate. In de Wachtebekestraat werden verschillende kippen doodgebeten. Volgens Natuurpunt is het mogelijk om via een aantal simpele ingrepen je kippenhok voor altijd vossenvrij te houden.

Ook vorige maand waren in Zelzate al meldingen van een vos in de Tunnellaan. Al denken de buurtbewoners dat het ook om een marterachtige zou kunnen gaan. In de Wachtebekestraat zijn ze echter vrij zeker. Bij één kippeneigenaar doodde de vos vier kippen en ging hij ook aan de haal met de eieren. Iets wat er volgens kenners op zou kunnen wijzen dat het dier met jongen zit. Volgens Natuurpunt is het niet ongewoon dat vossen kippen doden, maar lang niet alle vossen zijn kippendoders. Wie de kat bij de melk - of de vos bij de kippen - zet, vraagt volgens Natuurpunt wel om problemen: geen vos zal aan die verleiding weerstaan. De paniekreactie van het pluimvee op de aanwezigheid van een vos in het hok, zorgt ervoor dat de vos meer dieren doodt dan noodzakelijk omdat zijn jachtinstinct wordt aangewakkerd, tot de rust weerkeert. Dit fenomeen wordt ‘surplus killing’ genoemd.