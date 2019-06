Opnieuw stuk Westkade langs kanaal Gent-Terneuzen aan het verzakken Herstellingswerken starten nog deze maand Kristof vereecke

04 juni 2019

17u03 3 Zelzate Na studie blijkt opnieuw een stuk Westkade langs het kanaal Gent-Terneuzen in Sas van Gent grondig te verzakken. Volgens havenbedrijf North Sea Ports is de verzakking minder ernstig dan de eerste verzakking ter hoogte van Rosier. De herstellingswerken starten nog deze maand en zullen het verkeer meer dan waarschijnlijk niet hinderen.

Nadat in februari het stuk kade tussen Zelzate en Sas van Gent ter hoogte van het bedrijf Rosier diende afgesloten te worden, is nu ook een stuk kade ter hoogte van Cargill aan het verzakken. “De herstellingswerken starten nog deze maand”, klinkt het bij havenbedrijf North Sea Ports. “Het verkeer zal normaal geen hinder ondervinden van de werken, omdat de werken van op het water kunnen gebeuren. In het slechtste geval moet de weg tijdelijk voor enkele dagen worden afgesloten.”

De herstelling van het andere stuk Westkade is een andere zaak. Dat stuk is al sinds februari afgesloten voor alle verkeer omdat het spontaan kan inzakken of verschuiven. Een definitieve oplossing lijkt nog niet voor meteen. Volgens de drie betrokken partijen (Rosier, de gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat) is de kans klein dat er nog voor het einde van het jaar een oplossing komt. Een streep door de rekening van de plaatselijke middenstanders die hun omzet de afgelopen maanden met minstens tien procent zagen dalen.