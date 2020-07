Opnieuw strengere regels in Zilverbos: “Geen kamerbezoek en bezoekersrestaurant blijft dicht” Kristof Vereecke

27 juli 2020

12u35 6 Zelzate Sinds afgelopen weekend gelden er nieuwe strengere bezoekregels in woon- en zorgcentrum Zilverbos. Zo is kamerbezoek er niet langer toegelaten. Daarnaast moeten alle bezoekers vooraf registreren. Ook de geplande heropening van het bezoekersrestaurant vandaag wordt uitgesteld.

Woon- en zorgcentrum Zilverbos kwam zo goed als ongehavend uit de eerste coronagolf. Positieve cijfers die het naar eigen zeggen te danken heeft aan een strenge en kordate aanpak bij het begin van de crisis. Nu de tweede golf volop op gang komt, blijven ze bij Zilverbos dan ook niet bij de pakken zitten. Zo treft de directie onmiddellijk maatregelen en komen er nieuwe en strengere bezoekregels. Onder andere de geplande heropening van het bezoekersrestaurant wordt uitgesteld. Ook kamerbezoek is uit den boze.

Afsprakensysteem

“Alle bezoek wordt geregeld via een afsprakensysteem”, klinkt het bij de directie van Zilverbos. “Elke dag kan iedereen na afspraak bezoek ontvangen van twee familieleden met een vooraf geregistreerd maximum van tien bezoekers per bewoner. Tijdens de weekdagen kan er ook buiten gewandeld worden in de tuin. Ook dan moet de sociale afstand van anderhalve meter gevrijwaard blijven en is het mondmasker verplicht. We raden sowieso aan zoveel mogelijk bezoek in de buitenlucht door te laten gaan of in een aangepaste ruimte. Wie niet op de lijst van geregistreerde bezoekers staat, komt er sowieso niet in.”