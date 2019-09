Opnieuw oproep van bezorgde mama over gevaarlijke oversteek R4: “Elke dag dat mijn zoon de Kanaalstraat over moet, houd ik mijn hart vast” Definitieve omvorming Zelzaatse ringweg pas in 2027 klaar Kristof Vereecke

24 september 2019

10u40 0 Zelzate De gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers bij het oversteken van de R4 in Zelzate blijft de gemoederen bedaren. Tijdens het halfuurtje van de burger kwam een bezorgde mama van twee zonen haar bezorgdheid uiten over de oversteekplaats ter hoogte van de Kerkstraat. Toen ze daarbij verwees naar tragische overlijden van de 14-jarige Maxime Van Haute (de tiener werd aangereden bij het oversteken van een drukke gewestweg in Kluizen,nvdr.) kon ze haar tranen amper bedwingen.

De R4-Oost is al jaren een heikel punt. Al tientallen jaren schreeuwen Zelzatenaren moord en brand dat het allesbehalve veilig is voor fietsers en voetgangers om er over steken. Vorige week haalde de 11-jarige Tias Van Waesberghe de kranten nadat hij minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een tweet stuurde over de verkeerslichten in de Rijkswachtlaan. Maar het blijft niet bij één kruispunt. Het kruispunt met de Leegstraat, de Kerkstraat, de Caluslaan, de Assenedesteenweg,…. Het wordt mama Debby Adam allemaal te veel van het goede en dus kwam ze haar bezorgdheid uiten tijdens het halfuurtje van de burger. “Deze week kwam mijn zoon mij vragen of hij alleen naar school mag met de fiets. Een normale vraag van een tiener, maar sinds die dag houd ik elke dag mijn hart vast als hij de R4 ter hoogte van de Kerkstraat over moet. Door het drukke verkeer is het er levensgevaarlijk.”

Gemachtigd opzichters

Debby pleit voor extra maatregelen. “Kan er geen oplossing bedacht worden? Verkeerslichten of gemachtigd opzichters. Er moet toch iets gebeuren. Mijn zoon verloor vorige week een vriend (Maxime Van Haute, nvdr.) in Kluizen toen die jongen een gelijkaardige weg over moest. Dat moet toch de ogen openen.”

Begrip

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) toonde begrip. “Wij zijn ons bewust van de situatie. Ook ik ben nog steeds niet bekomen van het ongeval in Kluizen. Als gemeentebestuur proberen we echt concrete maatregelen te nemen. Zo hebben we de Markt omgevormd tot fietsstraat, gaan we schoolstraten invoeren,…. Maar de doortocht van de R4 blijft een probleem. Helaas is die weg de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en kunnen we zelf niet veel doen. De echte oplossing komt er bij de volledige omvorming. Wij proberen in de besprekingen met AWV onze bekommernissen over te maken. Ik ben ervan overtuigd dat de omvorming de oplossing kan zijn.”

Detail

Eén detail: de omvorming van de R4 in Zelzate start pas in 2022. De volledige werken zullen pas in 2027 klaar zijn. Tegen dan zijn de kinderen die nu dagelijks de R4 in Zelzate over moeten al lang niet schoolplichtig meer. Een vaststelling die de Zelzatenaar al jaren meesleept. Ook in 2002 werd al geklaagd over de onveilige situatie. 25 jaar later zal de situatie hopelijk opgelost zijn. Tot die tijd houden tientallen moeders en vaders dagelijks hun hart vast.