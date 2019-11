Opnieuw gratis strooizout voor gezinnen Kristof Vereecke

06 november 2019

13u30 14 Zelzate De nieuwe toekomstcoalitie stelt net als vorig jaar gratis strooizout ter beschikking van zijn inwoners voor tijdens de winterse dagen. Het gratis strooizout was één van de strijdpunten binnen het verkiezingsprogramma.

“Elk gezin kan een zak strooizout van tien kilogram verkrijgen”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Deze zakken kunnen afgehaald worden op vooraf bepaalde locaties en tijdstippen, zowel op de oostelijke als de westelijke kanaaloever.”

De gemeentelijke technische dienst zorgt voor de bedeling. Op vertoon van een identiteitskaart kan per adres één zak strooizout worden afgehaald. “We willen zo onze inwoners steunen die in de wintermaanden willen bijdragen aan veilige en bewandelbare voetpaden op momenten dat ze glad zijn door vorst in combinatie met regen of sneeuw. Samen maken we werk van een veilige en warme gemeente”, klinkt het nog.

Het strooizout kan afgehaald worden op woensdag 20 november van 13 tot 17 uur op de parking van CC De Brug in de Hans Kochlaan, op zaterdag 23 november van 9 tot 14 uur op de parking van de Oude Westragel, op dinsdag 26 november van 10 tot 19 uur op de parking van de Oude Westragel of op zaterdag 30 november van 9 tot 14 uur op de parking van CC De Brug in de Hans Kochlaan.