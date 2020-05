Open VLD maakt zich zorgen over afsluiten Grote Markt, meerderheid stelt gerust: “Gaat om een denkoefening” Kristof Vereecke

11 mei 2020

Zelzate Open VLD maakt zich zorgen over het afsluiten van de Grote Markt ter hoogte van het kruispunt met de R4. Dat maken de liberalen op uit een brief die verzonden werd door de projectgroep R4WO naar aanleiding van een recente inspraakoefening. Volgens burgemeester Brent Meuleman (sp.a) gaat het om verre toekomstmuziek en is er nog niks beslist. "Als het ooit zover komt, zullen we uiteraard eerst alle betrokkenen bevragen."

Recent bevroeg de projectgroep R4WO, die zich buigt over de herinrichting van de R4, alle Zelzatenaren over hoe zij de toekomst van de Kanaalstraat zien. Naar aanleiding van die bevraging maken de liberalen zich zorgen. “Op de twee plannetjes die de bewoners in de brievenbus kregen, is duidelijk te zien dat de Grote Markt afgesloten wordt ter hoogte van Standaard Boekhandel. Wij maken ons daar zorgen over”, zegt voorzitter Kurt Reynhout. “Deze plannen zouden een totale onbereikbaarheid van onze plaatselijke middenstand veroorzaken. Bovendien vrezen we dat de beslissing zowel in de Marktstraat als de Kerkstraat een verkeersinfarct zal creëren.”

Denkoefening

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) stelt de liberalen gerust. “Dit is allesbehalve beslist beleid. Het klopt dat we nadenken over hoe we onze Grote Markt in de toekomst aantrekkelijker kunnen maken. Het afsluiten van de Grote Markt zou daarbij een denkpiste kunnen zijn. Maar dat is zeker nog niet deze legislatuur aan de orde. Bovendien zouden we zeker de mening van alle betrokkenen vragen vooraleer over te gaan tot zulke ingrijpende beslissingen. We houden eigenlijk alle opties open. Zie het als een denkoefening.”