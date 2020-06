Open Vld-fractie distantieert zich nadrukkelijk van ‘Bruggeman en Bruggheman’ Kristof Vereecke

25 juni 2020

13u47 0 Zelzate De Open Vld-fractie distantieert zich in een officieel communiqué uitdrukkelijk van ex-burgemeester Frank Bruggeman en gemeenteraadslid Filip Bruggheman. Open Vld ontslaat de twee ook uit de fractie in de gemeenteraad. Bruggeman en Bruggheman blijven naar eigen zeggen zetelen als onafhankelijke VLD-SD-fractie. “Wij doen waarvoor de kiezer ons gekozen heeft”, klinkt het.

Ondanks zijn ontslag bij de Open Vld in oktober vorig jaar blijft Frank Bruggeman zich een uitgesproken liberaal noemen. Samen met Filip Bruggheman zetelt hij ook als VLD-SD-fractie in de gemeenteraad en dient hij onder die vlag gemeenteraadspunten in. Dat is duidelijk niet naar de zin van de Zelzaatse liberalen, die via een officieel communiqué benadrukken niks meer met de twee te maken willen hebben.

Niet zo positief

“De tussenkomsten van beide heren zijn niet altijd zo positief”, zegt Open Vld-voorzitter Kurt Reynhout. Dat beaamt gemeenteraadslid Marleen Maenhout. “Als partij zijn we een nieuwe positieve weg ingeslagen. Een weg waar openheid, vertrouwen en luisteren naar de burger centraal staan binnen onze afdeling. De manier waarop Frank en Filip aan politiek doen, past niet in dat verhaal. Daarom hebben we in oktober vorig jaar ook hun ontslag geaccepteerd. Sindsdien merken we op dat beide heren heel frequent in het nieuws en sociale media komen en nog steeds worden geassocieerd met onze partij. Nochtans hebben ze geen lidkaart meer van onze partij, ook geen lidkaart bij een andere afdeling of een nationale lidkaart”.

Commissie

Om hun punt extra kracht bij te zetten ontslaat Open Vld de twee ook officieel uit de gemeentelijke fractie. “Hierdoor kunnen beide heren enkel nog zetelen als onafhankelijke gemeenteraadsleden, maar zonder dat er nog enige band is met onze partij”, zegt partijsecretaris Andy Standaert. “Gemeenteraadslid Jan De Beule zal op de volgende gemeenteraad naar voor gedragen worden als nieuw lid van de gemeentelijke commissie ter vervanging van Frank Bruggeman.”

Die laatste lijkt er zijn slaap niet voor te laten. “Ik ben verkozen als VLD-SD’er en blijf zetelen als VLD-SD’er. Ik blijf liberaal in hart en nieren. Of ze dat nu graag hebben of niet.” Ondertussen richtten Bruggeman en Bruggheman ook al de liefdadigheidsbeweging De Blauwe Harten op. Velen zagen in de beweging een nieuw politiek verhaal. De toekomst zal ongetwijfeld raad brengen.