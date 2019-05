Open VLD’ers weigeren op foto te gaan met collega PVDA-gemeenteraadsleden: “Ik sta niet op foto met communisten” PVDA-raadsleden reageren: “Het zegt meer over hen dan over ons” Kristof Vereecke

28 mei 2019

11u51 8 Zelzate Twee Zelzaatse Open VLD-raadsleden, waaronder ex-burgemeester Frank Bruggeman, hebben gisteren verzaakt om op de officiële groepsfoto van de gemeenteraad te gaan. De twee weigeren op foto te gaan met hun collega PVDA-raadsleden.

“Ik sta niet op foto met communisten”, motiveerden Frank Bruggeman en Filip Bruggheman hun beslissing. “Uit principe!”, bleven ze voor de rest heel kort. Het Oost-Vlaamse Zelzate wordt momenteel bestuurd door een dieprode coalitie van sp.a en PVDA. De kanaalgemeente is de eerste gemeente in Vlaanderen waar PVDA in het schepencollege zit. Het zorgde begin dit jaar voor heel wat heisa onder de traditionele partijen en lokte zelfs de nationale pers naar de oevers van het kanaal Gent-Terneuzen. Bij Frank Bruggeman en zijn bijna naamgenoot zit het blijkbaar nog steeds erg hoog dat hun gemeente bestuurd wordt door een diep rood bestuur.

Op veel applaus van de andere gemeenteraadsleden moesten de twee evenwel niet rekenen. “Dat is voor hun rekening. Ik zie het probleem niet om op de foto te gaan. We zijn toch allemaal gemeenteraadslid? Die mensen zaten ook zes jaar geleden al in de gemeenteraad”, reageerde ex-schepen en partijgenoot Kristof Stevelinck (Open VLD). Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) probeerde het luchtig op te vatten en maakte een aantal grapjes tijdens de fotoshoot. “Hoe moet je er anders mee omgaan?”

Ook bij PVDA lijken ze er hun slaap niet voor te laten. “Hoe kleinzerig”, reageerde schepen Geert Asman (PVDA). “Het zegt meer over hen dan over ons. Bruggeman en Bruggheman zijn gewoon slechte verliezers. Meer woorden moet je daar niet aan vuil maken.”