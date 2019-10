Open VLD breekt na huwelijk van 18 jaar met ex-burgemeester Frank Bruggeman: “We moeten mensen hebben die verbinden, niet verdelen” Bruggeman was zes jaar OCMW-voorzitter en zes jaar burgemeester voor de liberalen Kristof Vereecke

23 oktober 2019

00u12 0 Zelzate Open VLD Zelzate breekt met Frank Bruggeman en zijn trouwe luitenant Filip Bruggheman. Dat werd donderdagavond unaniem beslist door de partijraad. “We moeten mensen hebben die verbinden, niet verdelen”, verduidelijkte voorzitter Kurt Reynhout de moeilijke beslissing. “Frank had zichzelf de afgelopen maanden onmogelijk gemaakt.”

‘We doen verder met Frank’, dat was de slogan waarmee Open VLD vorig jaar op 14 oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trok. Op 16 oktober 2018 eist Bruggeman, goed voor 1.113 voorkeursstemmen, in partijlokaal De Eekhoorn de burgemeesterssjerp op. Hij krijgt daarbij de steun van de voltallige partijafdeling. “We voerden campagne met de slogan ‘Wij doen verder met Frank’. Wel, ook na de verkiezingen doen we verder met Frank”, laat liberaal-voorzitter Kurt Reynhout er geen twijfel over bestaan dat de liberale familie nog steeds als één man achter Frank Bruggeman staat. De Eekhoorn danst die avond nog de polonaise.

Frank ging steeds vaker in de clinch met andere partijleden en had duidelijk een ander beeld over hoe er oppositie moest gevoerd worden. Herman De Croo is zelfs komen bemiddelen, maar dat mocht allemaal niet baten. Kurt Reynhout

Dinsdagavond, bijna exact een jaar later, valt in diezelfde Eekhoorn definitief het doek voor Frank Bruggeman en zijn trouwe luitenant en bijna naamgenoot Filip Bruggheman. Een schisma dat maandag tijdens de gemeenteraad al pijnlijk duidelijk werd. Zo waren er duidelijk twee liberale kampen te herkennen. Om 23.02 uur bevestigt Kurt Reynhout de definitieve breuk tussen de Open VLD en Frank Bruggeman. “De problemen dateren al van voor de zomer”, zegt Kurt Reynhout. “Frank en Filip hadden toen al hun ontslag aangeboden, maar we hebben het al die tijd in beraad gehouden.”

Verzoeningspogingen

“De laatste maanden werd het steeds moeilijker om de boot af te houden”, weet Reynhout. “Ondanks ontelbare verzoeningspogingen. Frank ging steeds vaker in de clinch met andere partijleden en had duidelijk een ander beeld over hoe er oppositie moest gevoerd worden. Herman De Croo is zelfs komen bemiddelen, maar dat mocht allemaal niet baten. Het is vandaag een zwarte dag voor de Zelzaatse liberalen, maar Frank had zich echt onmogelijk gemaakt. Hij wilde ons kapot maken, net zoals hij zijn vorige partij ZOW Zelzate destijd kapot maakte. Door zijn vertrek zullen er zeker ook mensen terugkeren die eerder vertrokken vanwege Frank. We moeten de rangen sluiten. We moeten mensen hebben die verbinden, niet verdelen.”

Blauwe garde

Frank Bruggeman is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. “Tijdens de grootste stormen in je leven, merk je wie echt om je geven”, staat wel op zijn persoonlijke Facebookpagina te lezen. Bruggeman kondigde maandag tijdens de gemeenteraad al aan met een nieuw initiatief te willen starten: De Blauwe Garde. Had hij toen al iets in de smiezen? Een persconferentie moet op 7 november duidelijkheid brengen. Met het ontslag van Frank Bruggeman komt een einde aan een huwelijk van ruim 18-jaar. In die jaren jaar leidde Bruggeman de liberalen naar verschillende verkiezingsoverwinningen en was hij zes jaar OCMW-voorzitter en zes jaar burgemeester.

Meer over Frank Bruggeman

politiek