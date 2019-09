Open Straatjesdag verovert vele harten Alternatief voor autoluwe zondag opnieuw groot succes Kristof Vereecke

23 september 2019

09u04 2 Zelzate Open Straatjesdag, het alternatief voor autoluwe zondag, was één groot succes in Zelzate. Maar liefst negen buurten organiseerden gisteren een groot buurtfeest. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en schepen van feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA) deden ze allemaal.

“Het was echt genieten”, blikken de twee terug. “Mooi om te zien hoe Zelzate leeft en aan elkaar hangt. Zoveel warme buurten.” De prijs van warmste buurt ging ongetwijfeld naar de Armand Segersstraat waar de buren de handen in elkaar sloegen voor Fiola vzw, een organisatie die zich inzet voor kinderen met een beperking. Een buurtmeisje krijgt ondersteuning van de vzw. Alle opgehaalde centen gaan rechtstreeks naar de vzw. Maar ook in de andere buurten was het gezellig en druk. Het goede weer zat daar zeker voor iets tussen. In de Karnemelkpolder kon je krulbollen of een karikatuur laten maken, aan het parkje bij Hubo kwam René Troost optreden, er was een foute party en op het Parkplein waren er zelfs Septemberfeesten. Open Straatjesdag leeft opnieuw in Zelzate.