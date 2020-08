Op bezoek in de ‘stuurhut’ van Hans en Joyce aan de oevers van het kanaal Gent-Terneuzen: “Zo’n grote boot die ’s ochtends de keuken binnen vaart blijft een indrukwekkend zicht”

Zelzate

Op het einde van de Havenlaan, vlakbij het historische tolkantoor en de Zelzaatse jachthaven, staat een bijzonder huis. “Eigenlijk zijn het twee huizen die samengevoegd werden tot één”, zegt eigenaar Hans Six (51) die er samen met Joyce Claeys (45) en de vier jongens Luka (17), Boban (16), Louis (15) en Ramon (14) een nieuw samengesteld gezin vormt. Wie goed kijkt ontwaart in de twee huizen de vorm van een boot die aan de rand van het gemeentepark via de Havenlaan het kanaal-Gent-Terneuzen binnenvaart. Speciaal voor onze zomerreeks mochten we mee achter de gevel kijken.