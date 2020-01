Oost-Vlaamse subsidie voor herwaardering jaarmarkt Kristof Vereecke

31 januari 2020

11u07 0 Zelzate Wachtebeke kan rekenen op 5.750 euro extra subsidie voor de herwaardering van zijn jaarmarkt. Daarnaast komt er ook een nieuwe bedrijvengids op de gemeentelijke website.

Wachtebeke zet alles op alles om van de jaarmarkt in 2020 een daverend succes te maken. De gemeente kan daarbij ook rekenen op Oost-Vlaamse subsidie. “Welkome steun”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Onze jaarmarkt was echt aan vernieuwing toe. Dit jaar werd al een eerste stap in de goede richting gezet na een geslaagde organisatie door onze gemeentelijke feestcommissie. We willen op dat elan verder bouwen en alle middenstanders en verenigingen uitnodigen om gratis aan de jaarmarkt deel te nemen. Wij zorgen voor accommodatie, randanimatie en promotie.”

Digitale bedrijvengids

Daarnaast maakt Wachtebeke ook werk van een digitaal platform voor zijn middenstanders. “We zouden heel erg graag een digitale bedrijvengids ontwikkelen”, zegt schepen van lokale economie Piet Penneman (Open VLD). “Een deel van de Oost-Vlaamse subsidie gaat dan ook naar de creatie van de gids.”