Oost-Vlaamse oude graanjenever van Stokerij Eenvoud: " Iedereen heeft de mond vol van gins, maar jenever is de moeder aller gins" HLN kiest Hét Streekproduct 2019

31 augustus 2019

07u01 0 Zelzate De Fransman heeft zijn cognac, de Schot zijn whisky, de Rus zijn wodka en de Zelzatenaar zijn jenever. Frederik Buyens (36) en Kaat Van Herck (40) van Stokerij Eenvoud blazen het vijfhonderd jaar oude streekproduct vanuit hun garage nieuw leven in. Volgens de twee liefhebbers heeft hun Zelzaatse jenever alles om de wereld te veroveren. “Gin is hipper dan ooit, maar eigenlijk is jenever de moeder aller gins.”

In een omgebouwde garage in de Wachtebekestraat in Zelzate vind je met Stokerij Eenvoud vermoedelijk de kleinste stokerij van het land. Het is het heiligdom van Frederik Buyens en zijn vrouw Kaat Van Herck. Wie er binnenwandelt, voelt de passie meteen. Aan de muur hangt een groot bord met daarop de tekst ‘Een distillateur is een créateur’. “Iedereen kan dingen namaken, maar iets origineels creëren, is een pak moeilijker”, verklaart Frederik, die de passie voor het stoken als kind al meekreeg. “Mijn vader maakte graag wijn, met fruit dat hij kreeg van de boeren of met wat overschot van druiven. Op zijn eigen manier was hij een créateur. Zo stond ik als 4-jarig kind met mijn voetjes te stampen in de druiven.”

Het werd een passie die hem nooit meer losliet. “Kaat en ik zijn echte Bourgondiërs. We eten en drinken graag. Op een dag groeide het idee om zelf alcohol te stoken. Later heb ik in Hasselt een cursus distillateur gevolgd. Geloof me: jenever stook je niet zomaar. Het is een eeuwenoud ambacht dat overgeleverd moet worden van kenner tot kenner.”

Liefde in een fles

Ondertussen mogen Frederik en Kaat zich ook distillateur noemen. Hun Zelzaatse jenever is erkend als streekproduct en draagt het prestigieuze O’de Flander-label. De titel streekproduct nemen ze ook erg letterlijk. “De spelt voor onze jenever groeit in Assenede, wordt gemalen in De Stenen Molen in Ertvelde en gestookt in Zelzate. Lokaler kan niet.” Het resultaat is een pure liefde in een fles. “We maken een zachte jenever, ook al is hij 38 graden. Het is de puurheid van het product die onze jenever zo lekker maakt. Iedereen heeft tegenwoordig de mond vol van gins, maar eigenlijk is jenever de moeder aller gins.”

Missie

Frederik en Kaat hebben dan ook een missie: jenever opnieuw hip maken. “Tijdens de Gentse Feesten hebben we cocktails gebrouwen op basis van onze jenever in combinatie met Oost-Vlaams fruitsap. Het resultaat was geweldig. Wij Belgen moeten wat fierder zijn op onze jenever. En wij Zelzatenaren wat meer op onze gemeente. Vandaar dat we ook bewust voor de naam Zelzaatse jenever hebben gekozen. Op het etiket vind je trouwens de volledige skyline van de gemeente, inclusief brug, windmolens en een zwarte kat. Verwijzend naar de legendarische volkswijk De Katte, waar Eddy Wally altijd gewoond heeft”, knipogen Frederik en Kaat.

