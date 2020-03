Oost-Vlaams gouverneur vraagt grondige politiecontroles aan de Nederlandse grens: “Nederlanders mogen Oost-Vlaanderen niet meer binnen om te shoppen of te tanken” Kristof Vereecke

20 maart 2020

12u06 0 Zelzate Op verschillende plaatsen in het grensgebied tussen Nederland en Oost-Vlaanderen zijn momenteel grenscontroles. De politie controleert er op vraag van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere het passerend verkeer. Nederlanders mogen België niet meer binnen als ze een niet-functionele verplaatsing maken.

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere vroeg de korpschefs en de burgemeesters van de vijf politiezones die de grens uitmaken met Nederland een prioriteit te maken van de handhaving van de corona-maatregelen die sinds 18 maart om 12 uur van kracht zijn.

In de grensgemeenten wordt gecontroleerd of Nederlanders zich aan die maatregelen houden. In België geldt een reisverbod, met uitzondering van de functionele verplaatsingen (bv. woon-werkverkeer, de zorg voor mens en dier). Nederlanders mogen België niet meer binnen als ze een niet-functionele verplaatsing willen maken. Shoppen of goedkoop tanken in België zit er de komende weken niet meer in.

Politieagenten controleren op diverse plaatsen in het grensgebied passerend verkeer. De controle gebeurt in beide richtingen, want voor Belgen geldt dat ze geen niet-functionele verplaatsing naar Nederland mogen maken. Dit mogen ze in België ook niet doen.