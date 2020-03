Ook Zelzate neemt maatregelen tegen coronavirus: De Kastanje sluit tijdelijk de deuren en geen afterwork party in ‘t Klooster Kristof Vereecke

12 maart 2020

06u55 44 Zelzate Ook de gemeente Zelzate neemt zijn voorzorgen tegen de opmars van het coronavirus. Zo sluit het tijdelijk de deuren van dienstencentrum De Kastanje en schrapt het er alle activiteiten . Ook de geplande afterwork van de gemeentelijke feestcommissie in ’t Klooster gaat niet door.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert momenteel alle lokale dienstencentra te sluiten. De Vlaamse regering zal hoogstwaarschijnlijk deze week beslissen om de sluiting op te leggen. Daarom gaat ook de gemeente Zelzate over tot de sluiting van haar dienstencentrum ‘De Kastanje’. “Momenteel beraden we ons nog over flankerende maatregelen. Later meer nieuws”, verklaarde schepen van Sociale Zaken en dokter Geert Asman (PVDA) gisteravond nog. Mogelijk komen er nog extra maatregelen.” Ook de geplande afterworkparty van de gemeentelijke feestcommissie op 27 maart in ’t Klooster gaat niet door. “Op vraag van de autoriteiten hebben we de activiteit tijdelijk uitgesteld. Een nieuwe datum wordt nog gecommuniceerd”, zegt Lucien Van de Velde van de gemeentelijke feestcommissie. Ook in de gemeentelijke basisschool worden er extra voorzorgsmaatregelen genomen. Zo wordt elk contact tussen jongeren en ouderen vermeden. Leesmoekes en begeleiders, ouder dan zestig jaar, mogen voorlopig geen vrijwilligerswerk meer doen in de school.