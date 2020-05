Ontmoetingshuis ‘Nest’ mag dinsdag eindelijk de deuren openen Kristof Vereecke

14 mei 2020

17u51 8 Zelzate Samenlevingsopbouw mag eindelijk de deuren van zijn nieuwe ontmoetingscentrum ‘Nest’ aan het Groenplein openen. Normaal zou het ontmoetingscentrum midden maart feestelijk geopend worden, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

“Vorige week kregen we goed nieuws vanuit het Agentschap Zorg & Welzijn, de sector Samenlevingsopbouw mag opnieuw geleidelijk aan fysiek haar deuren openen voor bezoekers”, liet opbouwwerker Ella Vanden Houte vandaag weten. “Achter de schermen zijn we de nodige voorzorgsmaatregelen aan het treffen om eindelijk opnieuw mensen te ontvangen.”

Samenlevingsopbouw, de gemeente Zelzate, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerden eind januari een nieuw project rond gezond wonen in de wijk Debbautshoek. Opbouwwerkers Ella Vanden Houte en Joke Gevers gaan er anderhalf jaar lang aan de slag met de plaatselijke bevolking om te kijken hoe ze de woonkwaliteit op en rond het befaamde Groenplein kunnen verbeteren. De uitvalsbasis van het project is ‘Nest’, het nieuwe ontmoetingshuis aan het Groenplein. Ook Travak, een project dat iets wil doen aan de jongerenwerkloosheid in Zelzate, heeft er zijn thuis. Normaal gezien zou het huis op 18 maart de deuren openen, maar toen sloeg opeens het coronavirus genadeloos toe.

Na een valse start, kan het ontmoetingshuis dinsdag eindelijk opnieuw de deuren openen. Op donderdag verhuist Samenlevingsopbouw naar het SAC in de Kleine Landeigendomlaan 2a. “Concreet zullen we in de beginfase twee dagen in de week onthaal voorzien. Op dinsdag in Ontmoetingshuis Nest en op donderdag in het SAC. Dinsdag 19 mei starten we met een halve dag van 14 tot 16.30 uur, vanaf de week daarna openen we onze deuren dinsdag en donderdag telkens tussen 10 tot 16.30 uur”, besluit Ella.