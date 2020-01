Ongerustheid over dakloze man op Grote Markt, OCMW vraagt contact op te nemen Kristof Vereecke

26 januari 2020

15u46 14 Zelzate Op Facebook circuleert momenteel een bericht over een dakloze man die gesignaleerd werd in de buurt van frituur Kenny op de Grote Markt. Buurtbewoners maken zich zorgen over de man. “Wie de man ziet, mag altijd contact opnemen met het OCMW. Wij beschikken over voldoende noodwoningen”, zegt schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA).

Het was een ongeruste buurtbewoner die de oproep gisterenavond lanceerde. “Er liep iemand op de markt daarnet en die had geen slaapplaats. Arme man had het koud en honger. Frituur Kenny zorgde alvast dat zijn maag gevuld werd. Ik maak me zorgen waar die man nu terecht kan in die koude. Weet iemand raad?”, klonk het op Facebook.

Fiets

“Ik wist niet dat de man dakloos was”, zucht Kenny De Geest van frituur Kenny. “Ik wist wel dat hij geen geld had om eten te kopen en heb hem gevraagd wat hij wou. Een vriendin van mij is nog op zoek gegaan naar hem om hem te laten overnachten in mijn unit die leeg staat. Helaas hebben we hem niet meer gevonden. Hij was met de fiets.”

Schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA) benadrukt dat de man terecht kan bij het OCMW. “Mensen die hem zien, mogen contact opnemen met het OCMW. We beschikken over voldoende noodwoningen. Niemand hoort in onze gemeente op straat te leven.”