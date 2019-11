Onderhoudswerken bij Rain Carbon kunnen voor geurhinder zorgen Er wordt gewerkt aan de benzoldistillatie Kristof Vereecke

14 november 2019

11u53 0 Zelzate Vanaf zaterdag wordt er gewerkt aan de benzoldistillatie bij Rain Carbon. Het bedrijf meldt dat er door de werken kortstondig geur- of lawaaihinder kan zijn.

“Het gaat om onderhoudswerken op de zogenaamde BTX-afdeling. We doen er alles aan om de hinder voor de buren en de omgeving tot het strikte minimum te beperken, maar het kan altijd voorkomen dat er kortstondig geur- of lawaaihinder is”, klinkt het in een officiële mededeling van het bedrijf dat vlak naast de gemeentelijk visvijver, in het hart van de kanaalgemeente, gelegen is. De werken zullen exact een week duren. Zaterdag 23 november moet alles achter de rug zijn.