Onderhoudswerken bij DOW in Terneuzen kleuren lucht boven de kanaalzone ’s avonds rood Affakkelproces is niet schadelijk voor volksgezondheid Kristof Vereecke

09 september 2019

09u44 7 Zelzate Vanaf vandaag voert chemiebedrijf DOW Chemicals in Terneuzen grote onderhoudswerken uit aan de zogenaamde ‘kraker’. De onderhoudswerken zorgen ervoor dat de lucht boven het bedrijf ‘s avonds rood kleurt. De gloed is tot ver in de kanaalzone te zien, maar zou niet schadelijk zijn.

Meer dan 1.500 extra medewerkers van verschillende externe bedrijven voeren momenteel grote onderhoudswerken uit aan ‘kraker LHC 1’ bij DOW Chemicals in Terneuzen. “LHC staat voor Light Hydro Carbons, oftewel koolwaterstoffen”, zegt Tim Brouwer van DOW. “De kraker splitst nafta – een afgeleide van ruwe olie – in koolwaterstoffen, zoals ethyleen en propyleen. Dat zijn de grondstoffen voor de andere DOW-fabrieken die er chemicaliën en kunststoffen van maken. LHC 1 vormt samen met twee andere naftakrakers het hart van de Terneuzense DOW-vestiging.”

Fakkel

“Om die zogenaamde kraker vanaf begin september stil te leggen en later weer veilig op te starten, is het gebruik van de fakkelinstallatie nodig”, gaat Brouwer verder. “De vlam van de fakkel kan gepaard gaan met een brommend geluid en een felle gloed.” Het is die felle gloed die gisteren onder andere tot in Zelzate zichtbaar was. De gloed zorgde bij ongerustheid bij heel wat inwoners, maar dat blijkt niet nodig. “Het affakkelen vormt geen extra gevaar voor de volksgezondheid”, klinkt het bij DOW. “Bovendien wordt het fakkelproces constant gemonitord en worden de emissies veelvuldig getoetst door de overheid.”

DOW laat weten de omgeving via sociale media op de hoogte te houden wanneer er de komende dagen gefakkeld wordt.