Onderhandelingen tussen bouwpromotor en sociale huisvestingsmaatschappij moeten Zelzate-Zuid stap dichterbij brengen Kristof Vereecke

29 januari 2020

12u17 0 Zelzate Er is nog steeds geen startdatum voor de aanleg van een nieuw jeugd- en sportcomplex in het koppelingsgebied Zelzate-Zuid.

“We zouden ook graag zien dat het anders was, maar voorlopig wachten we nog op nieuws van de projectontwikkelaar die het terrein voor ons wil ontwikkelen”, antwoordde schepen van Sport Luc Van Waesberghe (sp.a) op een vraag van Marleen Maenhout (Open Vld).

Die projectontwikkelaar zit momenteel rond de tafel met sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen. Alles heeft te maken met de ontwikkeling van een nieuwe woonsite op het huidige B-complex van KVV Zelzate in de Verbroederingslaan. De realisatie van die site moet het nieuwe sportcomplex betalen. Het vorige gemeente bestuur had bouwpromotor Huyzentruyt carte blanche gegeven, maar de nieuwe toekomstcoalitie wil duidelijke sociale accenten leggen waardoor de sociale huisvestingsmaatschappij plots in beeld komt. “We horen dat de onderhandelingen tussen beide partijen de goede kant uitgaan. Eenmaal er nieuws is, zullen we hierover zeker communiceren. Wij willen ook landen met dit dossier en beseffen de nood voor onze sportverenigingen”, besluit Van Waesberghe (sp.a).