Omvorming R4-Oost ten vroegste in 2027 klaar, werken starten voorjaar 2022 Infomarkt rond heraanleg lokt pak bezoekers Kristof Vereecke

17 september 2019

11u14 2 Zelzate De volledige heraanleg van de R4-Oost tussen Wachtebeke zal ten vroegste klaar zijn in 2027. In 2002 werden de plannen voor het eerst gelanceerd. Ondertussen werden die wel grondig gewijzigd. Momenteel loopt een openbaar onderzoek naar de definitieve omvorming van het stuk tussen de Zelzaatse Leegstraat en ArcelorMittal in Gent. “Als alles goed gaat starten de werken in het voorjaar van 2022”, zegt Marijn Struyf van het Werkgenootschap.

We schrijven 2002 als toenmalig schepen van Openbare Werken Frederik Uyttendaele een eerste keer een ballonnetje oplaat rond de omvorming van de R4-Oost in Zelzate. Een zoveelste zwaar ongeval doet zijn roep luider klinken dan ooit. Op de nieuwe Cosmos-rotonde en de komst van lichten aan de Rijkswachtlaan na, ligt de R4-Oost tussen de Kanaalstraat en ArcelorMittal er vandaag nog net hetzelfde bij als 17-jaar geleden. Maar daar lijkt verandering in te komen. Gisteren werd in het cultuurcentrum van Wachtebeke een druk bijgewoonde infomarkt georganiseerd waarbij de definitieve plannen werden voorgesteld aan het grote publiek. Maar liefst 172 geïnteresseerden tekenden present. “Momenteel loopt nog tot en met 25 november een openbaar onderzoek. Burgers kunnen op infomarkten als deze opmerkingen en suggesties formuleren”, zegt Marijn Struyf van Het Werkgenootschap. “De bedoeling zou zijn om in 2020 rond te zijn met het administratieve werk rond deze werken, om dan in het voorjaar 2022 te kunnen starten. In 2027 zou de volledige zone tussen de Kanaalstraat en ArcelorMittal heraangelegd moeten zijn. Waar gestart wordt, hangt van de aannemer af.”

Knoop ArcelorMittal

Maar wat staat er nu precies te gebeuren? “We willen vooral de doorstroming van het verkeer er verbeteren en de verkeersveiligheid verbeteren”, klinkt het. “Om de rotonde Cosmos verder te ontlasten, is voorzien om de N449 te verleggen en aan te laten sluiten op de geplande knoop ArcelorMittal. Ter hoogte van ArcelorMittal zal de R4 Oost op hoogte worden aangelegd. Op die manier kan de geplande spoorweg kruisen onder de R4. Van die ophoging wordt ook gebruik gemaakt om een rotonde onder de R4 aan te leggen. Op die rotonde zullen niet enkel de op- en afritten van de R4 aansluiten maar ook de N449 en de ontsluitingsweg naar ArcelorMittal. Daarnaast wordt een nieuwe oprit voorzien van de R4 Oost Haven naar Antwerpen (E34) met bypass ter hoogte van de bestaande Cosmos-rotonde. De bestaande afrit komende van Antwerpen naar de R4 Oost Haven en de oprit richting Brugge worden gedeeltelijk verlegd. Dit ter afstemming met de geplande spoorlijn L204.”

Zelzaatse kruispunten

Uiteraard maken ook de Zelzaatse kruispunten deel uit van het plan. “Ter hoogte van de kruispunten Leegstraat, Kanaalstraat, Rijkwachtlaan en Akker worden onderdoorgangen voorzien van de R4 onder de lokale wegenis. Er worden fietssnelwegen aangelegd langsheen de R4-Oost maar ook richting Wachtebeke waar aangetakt wordt op de geplande fietssnelweg op de oude spoorwegbedding.”

Momenteel loopt een openbaar onderzoek. Tot en met 25 november kunnen inspraakreacties ingediend worden via de website www.omgevingvlaanderen.be/grup. Er komt ook nog een tweede infomarkt van het Vlaams departement Omgeving waar mensen opmerkingen en suggesties kunnen formuleren. De datum en locatie worden later bekend gemaakt.