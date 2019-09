OCMW-voorzitter ontruimt eigen bureau om VDAB te huisvesten Dienst voor arbeidsbemiddeling dreigde uit kanaalgemeente te verdwijnen Kristof Vereecke

03 september 2019

21u13 0 Zelzate Vandaag haalde de OCMW-voorzitter Geert Asman (PVDA) zijn eigen bureau in het Sociaal Administratief Centrum (SAC) leeg om plaats te maken voor een nieuw VDAB-kantoor. De VDAB dreigde uit Zelzate te verdwijnen omdat ze geen geschikte locatie vonden.

“De VDAB contacteerde mij begin dit jaar omdat de dienstverlening in Zelzate dreigde te verdwijnen”, zegt Asman. “Hun huurcontract in de Oude Westtragel loopt eind september ten einde. Door de nieuwe organisatie bij de VDAB zouden onze inwoners naar Gent of Eeklo moeten gaan. De medewerkers van de VDAB vroegen daarop aan het OCMW om een oplossing te vinden voor een betaalbare huisvesting opdat de diensten hier kunnen blijven.”

Samenwerking versterken

Omdat in het Sociaal Administratief Centrum van de gemeente in de Chalmetlaan momenteel geen ruimte over is, maakte Asman dan maar zijn eigen bureau leeg. “Door de verhuis van de VDAB naar het SAC kunnen we de samenwerking tussen de VDAB en OCMW nog versterken. Dat is een extra troef in de strijd tegen armoede. Ik zal zelf vanaf nu gebruik maken van de vergaderzaal om mensen te ontvangen en voor besprekingen. Eind september is de verhuis gepland.”

400 werklozen

Volgens Asman is het heel erg belangrijk dat de VDAB in Zelzate blijft. “Zelzate heeft nood aan deze begeleiding. Momenteel zoeken 400 werklozen in onze gemeente begeleiding. 1 op 5 kinderen groeit op in armoede. In deze gezinnen zien we een zeer grote nood om aan een vast en voldoende hoog inkomen te geraken. Een vaste job is de beste uitweg uit armoede. De drempel om naar Gent of Eeklo te gaan, is zeer groot en bemoeilijkt de hulpverlening. Daarom vinden we het belangrijk om de VDAB en haar partners voor arbeidsbegeleiding in Zelzate te houden.”