OCMW start met zorgtelefoon Kristof Vereecke

21 april 2020

19u13 0 Zelzate Het OCMW start met een zorgtelefoon. “Op die manier willen we de eenzaamheid bij vele van onze oudere inwoners wegnemen.”

“We zien dat onze inwoners een grote inspanning leveren tijdens deze lockdown”, zegt schepen van sociale zaken Geert Asman. “Toch is het niet voor iedereen zo evident. Vooral bij ouderen weegt de eenzaamheid van de lockdown zwaar door. Met het OCMW willen we nu contact opnemen met alle tachtigplussers in onze gemeente. Met personeelsleden en vrijwilligers zijn we daarom gestart met bellen. Uit de eerste reacties merken we dat dit zeer gewaardeerd wordt. Het is hartverwarmend, zowel voor de bejaarden als voor de vrijwilligers die opbellen.” Asman herhaalt ook nog eens dat alle kwetsbare personen gebruik kunnen maken van de boodschappendienst van de gemeente. Die is bereikbaar via 09/342.38.30.