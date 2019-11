November is cultuurmaand in Zelzate Cultuurraad pakt uit en bundelt aanbod in handige brochure Kristof Vereecke

01 november 2019

13u08 0 Zelzate November is cultuurmaand in Zelzate. Nog de hele maand zetten culturele verenigingen hun werking in de kijker via een resem aan activiteiten. Die werden voor de gelegenheid gebundeld in een handige brochure.

De Zelzaatse cultuurraad heeft een rijke traditie als het op najaarsactiviteiten aankomt. “De cultuurmaand bouwt verder op die traditie”, zegt Vivien De Baets. “Onze gemeente bruist van de culturele activiteit tijdens het najaar. Daarom vonden we het opportuun om november officieel als cultuurmaand uit te roepen. Het aanbod werd gebundeld in een handige brochure die de hele maand gratis afgehaald kan worden bij de bib. Er zit echt van alles tussen. Een opwindend muzikaal optreden, een ontroerend toneelstuk, een boeiende lezing of een mooie tentoonstelling, in november behoort het allemaal tot de mogelijkheden.”

Vrijwilligers

Cultuurraadvoorzitter Eric Raveel is dan ook een fier man. “Deze maand is een erkenning voor de vele vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten voor ons 51 erkende verenigingen. Wij kunnen hun alleen maar verder aanmoedigen en waar nodig de gepaste ondersteuning bieden.” Ook cultuurschepen Isabel Dellaert (sp.a) is enthousiast. “Duik in de brochure, laat u verrassen en geniet van wat aangeboden wordt. Als bestuur kunnen we initiatieven die mensen verbinden alleen maar toejuichen.”

De brochure vind je in de bib, zolang de voorraad strekt of digitaal ook op de gemeentelijke website www.zelzate.be.