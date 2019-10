Noorderlicht brengt intieme muziek en poëzie op gemeentelijke begraafplaats 1 november in teken van Reveil Kristof Vereecke

14u24 0 Zelzate Komende vrijdag doorbreekt koninklijke harmonie Noorderlicht de stilte van 1 november met intieme muziek en poëzie op de gemeentelijke begraafplaats in Zelzate.

Het initiatief kadert in het project Reveil dat in 2014 ontstond in Deerlijk. Daar voelde men op 1 november de behoefte om iets meer te doen dan een chrysant te leggen. Het project kreeg snel veel navolging. Ook in Zelzate wordt al enkele jaren een evenement georganiseerd om de stilte op het gemeentelijk kerkhof te doorbreken. Koninklijke Harmonie Noorderlicht en de gemeentelijke cultuurraad nodigen op vrijdag 1 november iedereen uit om rond 17.15 uur af te zakken naar de gemeentelijke begraafplaats voor een uniek moment van muziek en poëzie. Deelnemers wordt gevraagd een lampje of een kaarsje mee te brengen.