Nog geen witte rook rond Katte Kermis (light) Kristof Vereecke

12 juni 2020

15u23 7 Zelzate Er is nog geen witte rook rond een mogelijke lightversie Katte Kermis. Dat zegt Lucien Vande Velde van de gemeentelijke feestcommissie.

“Donderdag was er een eerste verkennend gesprek tussen alle betrokkenen over wat de eventuele opties zouden zijn”, zegt Vande Velde. “Iedereen heeft zijn ideeën kenbaar kunnen maken, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt. Voorlopig kijken we ook nog naar de hogere overheid en de gemeente om het licht op groen te zetten voor kermisactiviteiten. We zijn hoopvol, maar zolang er geen 100% duidelijkheid is, blijft het nog even afwachten.”