Nog geen beslissing over tweede editie carnavalsstoet Kristof Vereecke

21 augustus 2020

14u24 0 Zelzate Als het aan de werkgroep carnaval ligt, komt er in 2021 een coronaveilige carnavalsstoet in Zelzate. “Al zal veel afhangen van de situatie op dat moment”, stelt regerend Prins Carnaval Kevin De Decker. “De gezondheid komt altijd op de eerste plaats.”

Ninove besliste eerder deze week geen carnaval te organiseren in 2021, iets dichterbij in Assenede zeggen ze er alles aan te willen doen om een coronaproof carnavalsfeest te organiseren. “We zijn eerder geneigd om ons karretje bij de buren uit Assenede aan te sluiten”, zegt regerend Prins Carnaval Kevin De Decker. “Daarom hebben we gisteren kort overleg gehad met de mensen van de feestcommissie. De conclusie is dat het simpelweg nog te vroeg is om een standpunt in te nemen. Al zijn we ons er van bewust dat we mogelijk voor een plan B moeten gaan. Er liggen dan ook verschillende scenario’s op tafel. Uiteraard hangt het ook af van wat de gemeente beslist. Ooit zullen we de moeilijke knoop moeten doorhakken. Ik wil niet liever dan samen feest te vieren, maar de gezondheid gaat voor.”

Zelzate kreeg voor het eerst in decennia nog eens een carnavalsstoet. Die bleek meteen een gigantisch schot in de roos. Iets dat ze in 2021 desondanks corona graag willen herhalen.