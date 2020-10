Nieuwe vzw moet zwerfkattenpopulatie onder controle houden Kristof Vereecke

01 oktober 2020

14u04 0 Zelzate Zelzate verandert het geweer van schouder om zijn zwerfkattenpopulatie onder controle te houden. Daar waar katten in het verleden gevangen en geplaatst werden , gaat de gemeente ze nu steriliseren en terugzetten. De gemeente start daarom een samenwerking met een nieuwe vzw.

Sommige wijken in Zelzate kampen al een tijdje met een zwerfkattenprobleem. De bekende volkswijk Klein Rusland is er eentje van. Om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden, sloot de gemeente een contract af met het asiel van Gent die de katten kwam vangen, steriliseerde en een nieuwe thuis probeerde te geven. Oude en zieke katten kregen een spuitje.

Terugzetten

In overleg met het departement omgeving en de nieuwe adviesraad voor dierenwelzijn verandert de gemeente nu van tactiek. “Onderzoek wijst uit dat katten weghalen het probleem niet oplost”, zegt schepen van dierenwelzijn Isabel Dellaert (sp.a). “Integendeel, op die manier komt er gewoon plaats vrij voor andere zwerfkatten om nieuw territorium in te nemen. Daarom gaan we nu voor een diervriendelijke aanpak. De katten worden nog steeds gevangen en gesteriliseerd, maar worden daarna gewoon teruggezet. Gesteriliseerde katten zorgen voor minder overlast, bovendien houden we op die manier de populatie onder controle. En da’s belangrijk als je weet dat 1+ 1 bij katten 6 betekent en katten tot vier keer werpen per jaar.”

Om de katten te vangen werkt de gemeente samen met een nieuwe lokale vzw ‘Zwerfkatjes Zelzate’. “Mensen met een hart voor katten die ons mee helpen de populatie onder controle te houden.” Ter info: vorig jaar werden in Klein Rusland alleen al 18 volwassen katten en 22 kittens gevangen.