Nieuwe milieuraad belooft het voortaan met de fiets of te voet te doen Jongste lid laat meteen zijn stem gelden Kristof Vereecke

13 juni 2019

16u32 0 Zelzate Zelzate heeft een nieuwe milieuraad. Met Guust Rogiers (15) hebben ook de jongeren voortaan een stem in de raad. En of ze die willen laten gelden. Zo riep Guust alle leden meteen op om voortaan enkel te voet of met de fiets naar de vergaderingen te komen.

De nieuwe gemeentelijke milieuadviesraad werd dinsdagavond geïnstalleerd. Voorzitter Urbain Vanheyghen blijft na 14-jaar op post. Daarnaast zetelen ook ex-schepenen Martin Acke (N-VA) , Rony Schatteman (sp.a) en Marleen Maenhout (Open VLD) in de raad. Met Jonas Wielandt van vzw Give it Back krijgen ook de dieren een stem. Een pak ervaring samen dus.

Klimaatstudent

Maar ook de jeugd is van de partij. Met Guust Roegiers zetelt voortaan ook een klimaatstudent in de raad. Guust is actief in de schoolraad van het gemeenschapsonderwijs en is stichtend lid van ‘Youth for Climate Zelzate’. Dinsdag liet hij alvast een nieuwe frisse wind waaien. Zo riep hij alle leden op om voortaan enkel te voet of met de fiets naar de bijeenkomsten te komen. Een voorstel dat op heel veel bijval kon rekenen. “Het is fijn dat ook de jeugd van zich laat horen”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst. “Ik ben er zeker van dat Guust deze raad, die over een pak ervaring beschikt, veel bij zal brengen.”