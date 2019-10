Nieuwe infomarkt over omvorming R4-Oost tussen Zelzate en Wachtebeke In Wachtebeke kwamen ruim 170 geïnteresseerden opdagen Kristof Vereecke

09 oktober 2019

17u04 0 Zelzate Op dinsdag 22 oktober organiseren het Vlaams Departement Omgeving en de Werkvennootschap een tweede infomarkt over de omvorming van de R4-Oost tussen Zelzate en Wachtebeke.

Iedereen is van 19 tot 21 uur welkom in de raadszaal van het gemeentehuis van Zelzate. De R4 wordt heraangelegd in de zone tussen de E34 en ArcelorMittal. Zo moet de doorstroming van het verkeer er verbeteren en de veiligheid verhogen. Om de rotonde Cosmos verder te ontlasten, is voorzien om de N449 te verleggen en aan te laten sluiten op de geplande knoop ArcelorMittal. Ook de rest van de omvorming van de R4-Oost - de kruispunten Leegstraat, Kanaalstraat en Rijkswachtlaan - komen aan bod. In Wachtebeke werd al een gelijkaardige infomarkt georganiseerd. Daar kwamen ruim 170 geïnteresseerden opdagen.