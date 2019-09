Nieuwe directeur krijgt warm onthaal op eerste schooldag: “Samen met kinderen boek van het schooljaar schrijven” Manfred Van de Velde is nieuwe schooldirecteur bij Sint-Laurens Zelzate-West Kristof Vereecke

02 september 2019

17u35 0 Zelzate Bij Sint-Laurens Zelzate-West mochten ze met Manfred Van de Velde vandaag een nieuwe schooldirecteur verwelkomen. De leerlingen zorgden samen met ‘professor Letter’ voor een warm onthaal. Meteen het eerste hoofdstuk van het nieuwe boek dat ze dit jaar samen hopen te schrijven bij Sint-Laurens.

Een eerste schooldag is altijd spannend. En dan maakt het niet uit of het je eerste dag is als leerling of directeur. Daarom zorgden de juffen en de leerlingen van vrije basisschool Zelzate-West vandaag voor een extra warm onthaal voor hun kersverse directeur Manfred Van de Velde.

De opening van het nieuwe schooljaar stond volledig in het teken van het nieuwe jaarthema ‘Iedereen leest. “We willen onze kinderen weer warm maken om met plezier te lezen, hen op een speelse en grappige manier kennis laten maken met verschillende soorten boeken, verhalen, teksten,…”, aldus de juffen. Ze kregen daarbij hulp van professor Letter. “Hij loodste ons door de verschillende soorten literatuur zoals strips, kranten, sprookjes, kookboeken,….”

Ook de nieuwe directeur had voor de gelegenheid een boek bij: een groot boek met witte bladzijden. “Samen met de leerlingen wil ik ervoor zorgen dat dit boek op het einde van het schooljaar vol leuke herinneringen staat. Het eerste hoofdstuk mag er alvast wezen”, besloot de nieuwe directeur. Benieuwd welke avonturen ze dit schooljaar nog allemaal beleven bij Sint-Laurens Zelzate-West.