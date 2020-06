Nieuwe damwanden Westkade gaan de grond in Kristof Vereecke

22 juni 2020

15u59 6 Zelzate Langs de Westkade tussen Sas van Gent en Zelzate werd vandaag gestart met het plaatsen van de stalen damwanden voor de nieuwe kade. Door stabiliteitsproblemen is de bestaande kade al maanden afgesloten voor alle verkeer.

De stabiliteitsproblemen werden vastgesteld in maart vorig jaar. Sindsdien is buiten een fietsverbinding over een plaatselijk bedrijfsterrein, geen enkel verkeer mogelijk over de Westkade. Door de inwoners Sas van Gent werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar de start van de werken die uiteindelijk meer dan een jaar zullen duren. Vandaag werd gestart met het plaatsen van de stalen damwanden.

Minder overlast

“Vanaf een werkschip plaatsen we over een lengte van ruim 200 meter een rij stalen damwandplanken”, klinkt het in een gemeenschappelijk nieuwsbericht van Rosier Nederland B.V., Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen. “Een tweede rij, het ankerscherm, plaatsen we met een kraan vanaf het land. Op het werkschip staat een kraan met een trilblok, die de planken ophijst en tot ongeveer 17 meter de grond in trilt. De trilmethode zorgt voor veel minder overlast voor de omgeving, dan wanneer we zouden heien.”

Over enkele maanden moet er een stevige damwand liggen. Daarna kan gestart worden met de aanleg van de weg. “Maar dat gaat nog wel even duren”, klinkt het op de werf.