Nieuwbouwappartementen maken Marktstraat steeds aantrekkelijker als woonstraat Kristof Vereecke

25 augustus 2020

13u38 0 Zelzate De Markstraat wordt in de toekomst nog aantrekkelijker om te wonen. Een projectontwikkelaar gaat er onder de noemer ‘De Markten’ 6 nieuwbouwappartementen bouwen. De bouw start normaal in het voorjaar van 2021.

Na het nieuws dat ’t Ateljeeken plaats ruimt voor de bouw van 18 nieuwbouwappartementen, komt er in de Marktstraat nog een nieuw wooncomplex bij. Zo wil een projectontwikkelaar schuin tegenover Het Noorderlicht zes moderne appartementen bouwen op de plek waar nu enkele garageboxen zitten. “Het gaat echt om een toplocatie”, zegt Brecht Vlassak van Groep Hesters die het project ‘in de markt’ mag zetten. “Het project is zeer centraal gelegen in het centrum van Zelzate langsheen de Marktstraat op een steenworp van de Grote Markt en op 50 meter van het vernieuwde busplein.”

Bijna energie neutraal

Ook het project zelf oogt de moeite. “Alle appartementen hebben zeer royale en zuidelijk georiënteerde terrassen met uitzicht op een groen binnengebied”, weet Vlassak. “De gelijkvloerse verdieping omvat een ruime fietsenstalling, 6 privatieve grote bergingen, een gemeenschappelijke tuin en 4 privatieve autostaanplaatsen. De gebouwen worden opgetrokken in duurzame kwaliteitsvolle materialen. Daarbij wordt uitzonderlijk veel aandacht besteed aan het gebruik van hoog isolerend materiaal en de toepassing van duurzame technieken. Het project krijgt om die reden het Bijna Energie Neutraal-label. Dat betekent dat eigenaars naast een uiterst lage energiefactuur ook kunnen genieten van een volledige vrijstelling van hun onroerende voorheffing gedurende de eerste 5 jaar.”

De prijzen van de appartementen variëren tussen de 168.00 en 330.000 euro, exclusief registratierechten, BTW en notariskosten.