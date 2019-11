Nieuw buurtcomité Debbautshoekstraat haalt Sint naar u thuis Kristof Vereecke

10 november 2019

15u08 0 Zelzate De Debbautshoekstraat heeft een nieuw buurtcomité. Op 27, 28 en 29 november organiseren ze hun eerste activiteit. Dan halen ze de Sint naar u thuis.

“We organiseren op 27, 28 en 29 november Sinterklaasbezoeken aan huis”, zegt Tijs De Wulf, die samen met onder andere Annick Wulgaert, Marijke Beirnaert, Patrick Vriend en Jonathan Vandevoorde het bestuur van het buurtcomité vormt. “Op woensdag 27 gaan we samen met de Sint op pad van 14 tot 18 uur. Op donderdag en vrijdag van 16 tot 21 uur.” Een bezoek kost slechts 5 euro en kan gereserveerd worden via 0495/44.71.21 of tijsdewulf21@hotmail.com.

“Het is de bedoeling de komende maanden nog vaker zaken te organiseren. Zo zullen we op 21 december ook aanwezig zijn op de kerstmarkt. 4 juli 2020 organiseren we ons jaarlijkse buurtfeest.”