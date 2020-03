Nieuw busplein toont stilaan ware gelaat Kristof Vereecke

30 maart 2020

Het nieuwe busplein toont stilaan zijn ware gelaat. Zo zijn de tien kades van het plein al erg duidelijk te herkennen.

De coronacrisis lijkt duidelijk geen invloed te hebben op de vooruitgang van de werken aan het busplein. Zo krijgt het plein, dat het visitekaartje van Zelzate moet worden, steeds meer vorm. De boordstenen die de kades vormen zijn al erg duidelijk zichtbaar, meteen krijgt de Zelzatenaar ook een eerste idee van hoe het het plein er binnen enkele maanden zal uitzien. De aanleg van de kades maakt deel uit van fase 2 van de werken, die loopt zeker nog tot aan de zomer. Na de zomer wordt de volledige Oostkade heraangelegd tussen Marktstraat en R4. Die werken staan pas na de zomer op de agenda.

Masterplan

De herinrichting van het plein past in het nieuwe masterplan van de gemeente Zelzate. “Heel dit plein past in de visie van de toekomstcoalitie om van Zelzate opnieuw de centrumgemeente te maken die ze ooit was. De Lijn voorziet hier niet zomaar tien kades en denkt na over uitbreiding van het aantal lijnen vanuit Zelzate. Onze ligging blijft een enorme troef. Zo passen ook de aanleg van de spoorlijn tussen Gent en Terneuzen, de ontwikkeling als scholengemeente of als winkel- en nijverheidsstad in diezelfde visie”, zei burgemeester Brent Meuleman (sp.a) daarover bij de lancering van de plannen.