Nieuw afvalmeldpunt ‘Mijn Mooie Straat’ is extra wapen tegen sluikstorters en zwerfvuil Kristof Vereecke

05 oktober 2020

17u11 0 Zelzate In het kader van de vierde editie van ‘Week van de handhaving’ lanceerde intercommunale IDM een nieuw afvalmeldpunt. Inwoners van Wachtbeke en Zelzate kunnen via het nieuwe meldpunt, dat naar de toepasselijke naam ‘Mijn Mooie Straat’ luistert, sluikstorten en zwerfvuil melden.

Tijdens de handhavingsweek van Mooimakers - het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten - wordt gefocust op zwerfvuil en sluikstorten. Zwerfvuil en sluikstorten is vandaag de dag nog steeds één van de grootste bronnen van ergernis bij de Vlaming. Ook in Zelzate en Wachtebeke worden nog elke week sluikstorten aangetroffen. Via het initiatief ‘Mijn Mooie Straat’ willen de Mooimakers daar iets aan doen. Zo lanceren ze uitgerekend deze week een nieuw meldpunt. Zelzatenaren en Wachtebekenaren die een sluikstort aantreffen, kunnen dit voortaan melden via de website van IDM. “Dankzij deze meldingen en de opvolging ervan is het mogelijk om hotspots te gaan identificeren en handhaving doelgericht te gaan stimuleren. Het is een makkelijke manier om het meldpunt tijdens de Handhavingsweek te gebruiken om de extra controles die er nu zijn optimaal in te zetten”, klinkt het bij IDM.