Niemand besmet bij Zilverbos, iedereen mag opnieuw bezoek ontvangen op de kamer Kristof Vereecke

09 september 2020

12u25 0 Zelzate Alle bewoners van woon- en zorgcentrum Zilverbos kunnen opnieuw vijf personen uit hun bubbel op de kamer ontvangen. Begin deze week werd de bezoekregeling voor één afdeling teruggeschroefd nadat een personeelslid positief getest werd op corona.

Geen nieuwe coronabesmettingen bij woon- en zorgcentrum Zilverbos. Alle bewoners en personeelsleden werden er getest nadat iemand van de zorgafdeling positief getest werd op corona. Dat betekent dat het woon- en zorgcentrum momenteel coronavrij is en dat iedereen opnieuw bezoek mag ontvangen op de kamer. Ook de cafateria wordt opnieuw vrij toegankelijk voor iedereen. Dit tot grote tevredenheid van de bewoners en hun geliefden. “Uiteraard blijven de geldende coronamaatregelen in voege. We moeten voorzichtig blijven”, klinkt het nog.