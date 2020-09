Nicolas Van Buyten (KVV Zelzate): “Er zat veel meer in” KVV Zelzate komt dicht bij stunt tegen Lokeren-Temse Dominique Lampo

27 september 2020

18u49 1 Zelzate KVV Zelzate bewees tegen Lokeren-Temse dat het een aanwinst is voor de tweede amateurklasse. Tegen de ambitieuze Waaslanders speelde het 2-2, maar vriend en vijand waren het er over eens dat de jongens van coach Gino Pauwels het meest de overwinning verdienden. Zo zag ook Nicolas Van Buyten, auteur van de 1-1, het.

“Vooraf teken je natuurlijk voor een gelijkspel tegen een ambitieuze ploeg als Lokeren-Temse. Na negentig minuten voetbal durf ik stellen dat we hen zowel qua voetbal als qua wedstrijdmentaliteit overtroefd hebben. In Brakel lieten we al een 0-2 uit handen glippen en dan is het sneu als je ook nu weer een voorsprong prijs geeft. En het is jammer dat we twee doelpunten in geschenkverpakking slikken. We begonnen scherp aan de wedstrijd en via Tars Notteboom creëerden we de eerste doelrijpe kans. De bal ging er niet in. Aan de overkant lieten we dan een steekje vallen en met een geslepen spits als Gil Van Moerzeke in de buurt weet je dat je dat cash betaalt. Frederique De Vleesschauwer behoedde ons dan van een tweede tegentreffer. Net voor de rust maak ik dan de gelijkmaker en had iedereen het gevoel dat we Lokeren-Temse misschien wel op de knieën zouden krijgen.”

Gevleid

Na de rust greep Zelzate de bezoekers bij de keel en met een kopbaldoelpunt van Roy Broeckaert leek het op weg naar een stunt. “Onze tweede helft mocht er echt wel zijn en na de 2-1 had ik toch wel het gevoel dat we op weg waren naar de zege. Opnieuw pakten we een te vermijden doelpunt. De gelijkmaker kwam evenwel snel op het bord en nadien konden we ons goede voetbal niet bekronen met een derde doelpunt. Met een twee op zes zijn we te weinig beloond. Ons spelniveau doet mij vermoeden dat we niet meteen een kandidaat zijn om te degraderen. Het ligt natuurlijk allemaal dicht bij mekaar en details zullen week na week over winst of verlies beslissen. Ik kijk evenwel met vertrouwen de toekomst tegemoet. Op het veld van Westhoek trekken we op zoek naar een eerste zege.”