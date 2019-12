Neõ vervolledigt viergeslacht Kristof Vereecke

26 december 2019

14u00 0 Zelzate Kerstmis betekent familie en dus kwam ook de familie Van Hyfte samen om te vieren. Met de geboorte van de kleine Neõ hadden ze daar bovendien een extra reden om te klinken.

Zo vormt Neõ samen met zijn papa Tijs (28), grootvader Antoine (66) en overgrootvader Gerard (95) een uniek viergeslacht. De familie Van Hyfte is zeker geen onbekende in de regio rond het Meetjesland. Zo is grootvader Antoine al heel zijn leven actief bij AS Rieme en laat hij zich ook niet onbetuigd in het fietsmilieu. Ook Tijs is een graag geziene gast op tal van evenementen waar hij vaak mee in de organisatie zit. Overgrootvader Gerard vertelt dan weer erg smakelijk. “Vooral over de oorlogsjaren, maar met Neõ heeft hij vast en zeker iets nieuws om over te vertellen”, knipoogt een fiere papa Tijs.