Negen straten vieren feest tijdens Open Straatjesdag “Het moment om te gaan buurten” Kristof Vereecke

18 september 2019

16u24 0 Zelzate Zondag is het ‘Open Straatjesdag’ in Zelzate. Negen straten of pleinen zijn die dag autovrij, de buurtbewoners organiseren er tal van activiteiten.

“Er is van alles te beleven”, zegt schepen van feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA). “Sommige buurten organiseren een echte themadag. Zondag is het met andere woorden de moment om de auto even thuis te laten en te gaan buurten van de ene wijk naar de andere.”

Op het Parkplein organiseren ze Septemberfeesten. “Breng uw groot bierglas mee”, luidt de oproep van de buurtbewoners. Uiteraard zijn er ook ‘culinaire’ braadworsten. Op het Europaplein komen de country en westernfanaten traditioneel aan hun trekken. In de Koningin Fabiolalaan zien ze dan weer meer graten in een Foute Party.

Het Huboplein is voor de eerste keer van de partij. Rene Troost komt er om 15 uur optreden. Op de Katte organiseren de Katse Bourgondiërs overdag caféspelen en ’s avonds is er een grote mosselsouper. In De Leegstraat wisten ze al maanden op voorhand dat het lekker weer ging zijn en organiseren ze een buurtfeest in Hawaii-thema. Uiteraard is ook het buurtcomité van De Karnemelkpolder van de partij. Daar kan je vanaf 10 uur al terecht voor een spelletje krulbol, maar staat er de hele dag van alles op het programma. In de Armand Seghersstraat staat alles dan weer in het teken van Spanje. Genoeg te beleven voor een warme septemberzondag.