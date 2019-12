Nederlandse Tweede Kamer unaniem pro spoor Gent-Terneuzen “Een duidelijk signaal om zo snel mogelijk werk te maken van spoorlijn 204" Kristof Vereecke

04 december 2019

17u04 2 Zelzate De Nederlandse Tweede Kamer wil dat zo snel mogelijk gestart wordt met een onderzoek naar de realisatie van personenvervoer per spoor tussen Gent en Terneuzen.

Dat meldt Zeeuws gedeputeerde Harry van der Maas. Hij had het in de Nederlandse krant PZC over ‘een goede dag voor Zeeland’. Alle 150 Kamerleden van de Nederlandse Tweede Kamer stemden gisteren mee in met de intentie om op termijn een spoorlijn te ontwikkelen tussen Gent en Terneuzen. Eerder was daar al overeenstemming over tussen de Belgische en Nederlandse overheden, de spoorbedrijven, North Sea Ports en het bedrijfsleven.

Nieuwe stap

Deze goedkeuring is een zoveelste nieuwe stap in de goede richting voor personenvervoer op de zogenaamde spoorlijn 204. In de Gentse kanaalzone wordt positief gereageerd. “Eindelijk een duidelijk signaal aan de minister om snel werk te maken van de realisatie van personenspoorlijn 204 tussen Gent Dampoort , Arcelor Mittal en Terneuzen. Wij voeren samen met de andere kanaalgemeenten, bedrijven, vakbonden en provincie al jaren actie om deze spoorlijn erdoor te krijgen”, reageerde Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg (sp.a) als één van de eersten op het goede nieuws. Ook in Zelzate waren eerder al gelijkaardige geluiden te horen. Zo sprak Zelzate zich de laatste gemeenteraad uit een groot voorstander te zijn van personenvervoer tussen Gent en Terneuzen.