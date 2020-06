Nederlanders willen tegen 2023 fietssnelweg tussen Zelzate en Terneuzen Kristof Vereecke

23 juni 2020

09u09 0 Zelzate Als het aan de provincie Zeeland ligt, kan je uiterlijk in 2023 fietsen op de fietssnelweg tussen Zelzate en Terneuzen.

Dat vertelde verkeersgedeputeerde Harry van der Maas in een paar Nederlandse kranten. “Momenteel wordt een tracé uitgewerkt. Als dat klaar is, wordt het voorgelegd aan de gemeente Terneuzen en havenbedrijf North Sea Port.” De fietssnelweg moet 3,6 miljoen euro kosten. De Nederlandse Rijksoverheid heeft al toegezegd de helft te willen betalen. De andere helft moet uit de regio komen. De provincie Zeeland is alvast bereid een groot deel van de overige 1,8 miljoen euro te dragen, voor de rest wordt gekeken naar de gemeente Terneuzen en North Sea Ports. De fietssnelweg moet aansluiten op de nog aan te leggen fietssnelweg tussen Zelzate en Gent. Op die manier zou het mogelijk zijn om van de ene kant van het havenbedrijf naar de andere kant te fietsen.