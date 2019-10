Neckermann-winkels in Zelzate en Wetteren definitief dicht Eeklo, Gent en Lokeren blijven wel open Kristof Vereecke

11 oktober 2019

14u32 0 Zelzate De Thomas Cook/Neckermann-winkels in Zelzate, Wetteren, Geraardsbergen en Sint-Niklaas blijven gesloten na de overname door de Spaanse reisorganisatie Wamos. Voor de vestigingen in Eeklo, Gent, Lokeren, Ninove en Zottegem was er wel goed nieuws.

Vrijdagochtend raakte bekend dat de Spaanse reisorganisatie Wamos 62 van de 91 filialen van Thomas Cook/Neckermann in ons land overneemt. Zelzate en Wetteren vallen definitief uit de boot. Eeklo, Gent en Lokeren blijven wel open.

Voor het personeel blijven het onzekere tijden. Zo is het niet zeker wie wel en wie niet aan de slag kan blijven. Door de overname worden zo’n 200 jobs gered, maar dat betekent dat er nog steeds 300 mensen op straat staan. Bovendien wordt mogelijk ook met personeel geschoven. Zo kan wie vorige maand in Zelzate actief was, mogelijk toch nog in Eeklo of Lokeren aan de slag.

De vakbonden zijn momenteel aan het onderhandelen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Eén van de punten is het behoud van de anciënniteit van het personeel. Sommige personeelsleden zijn vaak al meer dan dertig jaar in dienst bij Thomas Cook/Neckermann. Wel zeker is dat Wamos de winkels zo snel mogelijk wil heropenen.